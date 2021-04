Les Belges à l'étranger - Christian Kabasele et Watford retrouvent la Premier League un an après

(Belga) Un penalty d'Isamaïla Sarr, décisif toute la saison pour Watford, a permis aux Hornets de s'imposer 1-0 contre Millwall samedi lors de la 44e journée de Championship et ainsi sécuriser leur ticket pour la Premier League. Christian Kabasele est resté sur le banc du club de la banlieue de Londres durant toute la rencontre.

Après la victoire de Brentford à Bournemouth en début de journée, les hommes de Xisco Munoz savaient que seule la victoire leur permettrait de retrouver l'élite du football anglais un an après l'avoir quittée. C'est des pieds de Sarr, auteur de 13 buts et 10 assists cette saison, qu'est venue la délivrance, buteur sur penalty dans le premier quart d'heure (11e). Les Hornets accompagneront en Premier League Norwich City, premier et déjà assuré de monter. Le club de Kabasele avait été relégué à l'issue de la dernière saison. Norwich est premier avec 93 points, Watford suit avec 88 unités au compteur alors qu'il reste deux journées à disputer. (Belga)