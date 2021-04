L1: la fusée Mbappé a encore frappé

Intenable ces dernières semaines, Kylian Mbappé a encore soulagé le Paris SG en inscrivant un doublé capital lors de la victoire sur la pelouse de Metz (3-1) qui a permis aux Parisiens de reprendre la tête de la L1 samedi.

A quatre jours de la demi-finale aller de Ligue des champions face à Manchester City au Parc des Princes, l'attaquant international français de 22 ans, sorti légèrement blessé à quelques minutes de la fin, a évité une grosse désillusion au PSG, qui a joué sur un faux rythme au Stade Saint-Symphorien.

"Il a reçu un coup au quadriceps, c'est une béquille, nous pensons que ce n'est pas grave", a rassuré son entraîneur Mauricio Pochettino au micro de Canal+.

Mbappé a d'abord mis son équipe sur la voie d'un succès tranquille en ouvrant le score dès la quatrième minute sur la première occasion de la rencontre: lancé superbement dans le dos de la défense messine par Ander Herrera, Mbappé s'est emmené le ballon de la poitrine avant de placer une frappe du droit qui a fini au fond des filets après avoir percuté le poteau gauche d'Alexandre Oukidja (0-1, 4e).

Puis juste avant l'heure de jeu, le natif de Bondy (Seine-Saint-Denis) a redonné l'avantage à Paris en profitant d'une très mauvaise passe en retrait du latéral droit Fabien Centonze, qui avait égalisé pour les Grenats d'une jolie tête plongeante au retour des vestiaires (1-1, 46e). Le buteur s'est emparé du ballon aux 20 mètres et a décoché une frappe puissante qui a été déviée par Kiki Kouyaté et a surpris Oukidja (1-2, 59e).

"Kyky" est même passé à deux doigts du triplé au terme d'une belle action: lancé idéalement par Neymar, il a réalisé un joli lob qui prenait le chemin du but mais le milieu lorrain Farid Boulaya est intervenu in extremis pour empêcher le ballon de rentrer (80e).

- 3 doublés en 5 matches de L1 -

En fin de match, il est resté un bon moment au sol après avoir visiblement été victime d'une béquille à la cuisse lors d'un duel avec le milieu mosellan Habib Maïga (83e). Après s'être fait bander une cuisse par les soigneurs du PSG, il a finalement cédé sa place à Julian Draxler quelques instants plus tard (87e).

Sur l'ensemble du match, il a fait preuve de justesse et a été l'un des seuls Parisiens à mettre du rythme et à créer le danger.

Déjà auteur d'un doublé décisif sur la pelouse du Bayern Munich en quart de finale aller de la Ligue des champions début avril (3-2), Mbappé traverse une période très faste et empile les buts. Il a en effet inscrit trois doublés et sept buts au total lors des cinq derniers matches de Ligue 1.

Il y a deux semaines à Strasbourg (4-1), dans une rencontre à la physionomie assez similaire, il avait déjà marqué deux buts et agrémenté sa superbe prestation d'une passe décisive pour Moise Kean.

L'international tricolore caracole en tête du classement des buteurs avec désormais 25 buts au compteur en seulement 17 rencontres de championnat ! Sans compter les sept passes décisives qu'il a également délivrées...

Ces statistiques très impressionnantes constituent un très bon présage en vue de l'échéance européenne face aux +Citizens+ et de la course au titre de champion de France plus serrée que jamais avec Lille, Monaco et Lyon.