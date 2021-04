Top 14: Lyon et le Stade français entre les gouttes

En attendant le choc au sommet en soirée entre Toulouse et le Racing 92, Lyon et le Stade français sont passés samedi entre les gouttes d'une 22e journée de Top 14 sérieusement perturbée, comme la précédente, par le Covid-19, avec quatre nouveaux matches reportés.

. Un report de plus

Une incertitude a plané toute la semaine sur la tenue de la rencontre entre Bordeaux-Bègles et Montpellier.

Décalée dans un premier temps de vendredi à dimanche, elle a finalement été reportée samedi après qu'un joueur girondin a présenté des symptômes alors que son club est affecté depuis deux semaines par le Covid-19.

Un nouveau report qui s'est ajouté à ceux de Bayonne-Castres, Brive-La Rochelle et Toulon-Agen, ainsi qu'aux quatre de la journée précédente.

De quoi présager d'un beau casse-tête dans les semaines à venir pour réaménager le calendrier d'ici le début de la phase finale, notamment pour l'UBB et Montpellier, encore en course en Coupe d'Europe et en Challenge européen.

. Lyon, la bonne opération

En embuscade derrière Toulouse et La Rochelle pour arracher l'une des deux premières places directement qualificatives pour les demi-finales, Clermont a manqué l'occasion à Lyon, vainqueur 41-30, de se rapprocher du duo de tête.

La bonne opération est donc pour le LOU, qui profite du chômage forcé de ses deux premiers concurrents directs, Bordeaux-Bègles et Toulon, pour se hisser provisoirement à la cinquième place et garder un espoir d'accrocher le top 6.

Privées de leurs ouvreurs et buteurs habituels, Jonathan Wisniewski et Camille Lopez, blessés, les deux équipes ont alterné les temps forts.

En position confortable à la pause après un essai spectaculaire de leur puissant ailier Josua Tuisova et le carton rouge infligé au troisième ligne clermontois Judicaël Cancoriet, les Lyonnais ont pourtant laissé leur adversaire revenir dans le match, grâce notamment à la bonne entrée de Morgan Parra.

Ils l'ont finalement emporté sur le fil, avec un nouvel essai de Tuisova, son 12e de la saison, qui prive les Auvergnats du bonus défensif.

. Le Stade français du bon pied

On se demandait si le Stade français n'allait pas manquer de rythme face à Pau après un mois sans jouer entre la fenêtre européenne et le report du derby francilien contre le Racing 92 le week-end dernier.

Mis sur de bons rails par Sekou Macalou, omniprésent en première période, les Parisiens n'ont pas mis longtemps à répondre pour esquisser un large succès non bonifié (46-32), malgré six essais marqués, qui leur permet de continuer à rêver de phase finale.

Relancés par leur victoire contre Bayonne (43-33) vendredi dernier, les Palois, toujours avant-derniers, à trois longueurs des Basques avec un match en plus, devront encore cravacher pour éviter un barrage de descente.

Double motif d'espoir pour la prochaine journée: un déplacement chez la lanterne rouge et souffre-douleur, Agen, avec le renfort à l'ouverture du champion du monde sud-africain Elton Jantjies, qui en aura alors fini de sa période d'isolement.