Top 14: le Stade français tourne la page Fickou avec un succès précieux

Le Stade français a repris le chemin du Top 14 avec une victoire précieuse contre Pau (46-32), avant-dernier, et mis derrière lui le dossier du départ controversé de Gaël Fickou au Racing 92, samedi lors de la 22e journée.

Malgré la perte du bonus offensif en toute fin de partie, ce succès, six essais à quatre, va faire du bien au club de la capitale, battu quatre fois lors de ses cinq précédents matches. Il n'avait plus joué depuis près d'un mois et sa défaite contre Clermont (34-27).

L'équipe de Gonzalo Quesada n'a plus son destin en main pour la phase finale mais continue d'entretenir un petit espoir de qualification. Toujours neuvième au classement, elle revient à quatre unités du bon wagon.

Cette victoire insuffle aussi de la confiance dans les rangs parisiens avant le derby francilien face au Racing 92 dans une semaine. Le centre du XV de France Gaël Fickou, dont le départ du Stade français vers le voisin des Hauts-de-Seine a fait débat cette semaine, ne jouera pas cette rencontre importante dans les deux camps.

Le match, prévu initialement le week-end dernier, a été reporté pour des raisons liées au Covid-19.

Malgré quatre semaines sans compétition, le Stade français a imposé sa domination devant la Section paloise, en inscrivant trois essais en une demi-heure.

Le N.8 international français Sekou Macalou s'est montré décisif en concrétisant le premier puis en tant qu'avant-dernier passeur sur le deuxième signé Sefanaia Naivalu. Le demi de mêlée sud-africain James Hall a réussi le plus spectaculaire en slalomant dans la défense paloise.

Les Parisiens ont ensuite un peu baissé de régime, le temps pour le centre samoan de Pau Tumua Manu de s'illustrer et d'être à l'origine des deux premiers essais des siens (avant d'inscrire le dernier de la partie).

Mais Kylan Hamdaoui a apporté un quatrième essai aux siens et les Palois ont dû gérer une double infériorité numérique après les cartons jaunes reçus par Charly Malié et Maks Van Dyk.

Le pilier Paul-Alo Emile et le centre Alex Arraté en ont profité pour enfoncer le clou. Mais les Parisiens n'ont pas réussi à conserver le point de bonus offensif, encaissant deux essais dans le "money time".