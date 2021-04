Les Belges à l'étranger - Le Real, avec Eden Hazard de retour 13 minutes, accroché par le Betis

(Belga) Le Real Madrid a laissé passer l'occasion de revenir sur l'Atletico Madrid le leader de la Liga, samedi soir. Il n'a réussi qu'un partage blanc (0-0) à domicile contre le Betis Séville, malgré de belles occasions de Rodrygo (26e et surtout 56e quand il a heurté la transversale) et Modric (66e). Eden Hazard a effectué sa rentrée lors des treize dernières minutes après avoir remplacé Asensio. Le capitaine des Diables Rouges n'avait plus joué depuis le 13 mars quand il avait disputé le dernier quart d'heure face à Elche (2-1). Thibaut Courtois a réalisé sa 14e clean-sheet en championnat.

Après 33 matches, Hazard n'a participé qu'à dix d'entre eux, le Real est 2e au classement avec 70 points à 3 unités de l'Atletico qui a disputé 32 rencontres. Barcelone est 3e avec 68 points en 31 matches. Le Betis est 6e avec 49 unités. En Angleterre, Brighton a réalisé une mauvaise opération en s'inclinant 1-0 à Sheffield United, assuré d'être relégué en Championship la saison prochaine et qui n'a enregistré que son 5e succès en 33 matches. McGoldrick a trouvé l'ouverture dès la 19e minute en faveur des Blades. Leandro Trossard, titulaire avec les Seagulls, a été remplacé à la 82e. Brighton reste 16e avec 34 points, 7 de plus que Fulham, 16e et dernier club dans la zone rouge. Il reste cinq matches à jouer en Premier League.