Espagne: le Real accroché par le Betis lâche deux points précieux

Le Real Madrid a été tenu en échec 0-0 chez lui samedi soir par le Betis Séville, ratant une belle occasion de rejoindre provisoirement en tête l'Atlético Madrid, qui joue dimanche sur le terrain de l'Athletic Bilbao lors de la 32e journée du Championnat d'Espagne.

Sous une pluie persistante, l'équipe de Zinédine Zidane n'est pas arrivée à trouver le chemin des filets du Betis qui profite de ce nul pour conserver sa 6e place au classement avec un point de plus que Villarreal (7e) et à égalité avec la Real Sociedad (5e).

"C'est deux points de perdu, c'est évident", a reconnu Zidane en conférence d'après match. "On a beaucoup manqué en attaque, particulièrement en début de match. Nous n'avons pas été assez précis mais cela peut arriver. On va devoir s'y remettre mardi", contre Chelsea en demi-finale aller de la Ligue des champions.

Madrid n'a pas vraiment eu d'occasion nette malgré un tir de Rodrygo à la 54e qui a frappé la barre transversale, sans qu'il apparaisse clairement s'il s'agissait d'un centre ou d'un tir qui se voulait cadré.

Le score nul reflète une partie équilibrée même si le Real a eu davantage de possession avec 57%, 17 tirs et 8 corners, contre respectivement 6 et 2 au Betis.

Si le club madrilène prolonge ainsi sa série de rencontres sans défaite qui court depuis le 30 janvier, il a raté une belle occasion pour le championnat.

En tenant compte de son match (0-0) face à Liverpool il y a dix jours qui lui a permis d'accéder aux demi-finales de la Ligue des champions, il a enregistré samedi son troisième match nul sur ses quatre derniers matches, pendant lesquels il n'a toutefois encaissé aucun but.

- Mise en jambes pour Hazard -

Eden Hazard est entré à quinze minutes de la fin pour tenter de se mettre en jambes après trois mois d'absence avant le match contre son ancien club, mais n'est pas parvenu à faire la décision contre un Betis opiniâtre et solide en défense.

L'Atlético, qui compte deux points d'avance sur les Merengue, aura donc une belle occasion dimanche de prendre le large s'il arrive à s'imposer face aux Basques de Bilbao actuellement 10e du championnat.

Le 3e, Barcelone, sera à Villarreal dimanche pour tenter, en cas de victoire, de recoller au Real Madrid, avec un match de moins.

Plus tôt dans la journée, Elche est sorti de la zone de relégation à la faveur de sa victoire contre Levante (1-0) grâce au cinquième but de la saison de l'Argentin Lucas Boyé. Lui et ses partenaires n'avaient gagné qu'un seul de leurs onze derniers matches, contre Séville.

Valladolid, qui n'a pas su tenir son avantage contre Cadix (1-1), bascule à la 18e place. Óscar Plano avait bien marqué dès le premier quart d'heure (14e), mais Juan Cala a privé les Violet et Blanc d'une première victoire en cinq matches (64e). Avec 29 unités, ils en comptent une de moins que Elche, mais ont un match en plus à disputer, mercredi contre l'Athletic Bilbao.

En cas de victoire, ils dépasseraient aussi le Déportivo Alaves, 16e avec 31 points, qui a cru arracher la victoire sur la pelouse de Valence avec un but tardif de John Guidetti (84e). La fin de match leur a pourtant échappé, avec l'expulsion de Javi Lopez (87e) avant l'égalisation de José Gaya (1-1, 89e).