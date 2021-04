Coupe de Belgique - Le Standard et Genk s'affrontent en finale en quête d'un nouveau trophée

(Belga) La Coupe de Belgique de football cuvée 2020-2021 trouvera son épilogue ce dimanche soir. Sur la pelouse du stade Roi Baudouin à Bruxelles, le Standard défiera le Racing Genk sur le coup de 20h45.

Coincée entre la fin de la phase classique et le début des playoffs, cette finale s'annonce intéressante à bien des égards. Si le Standard a dû cravacher pour obtenir sa place en playoffs II, obtenue grâce à un bilan récent de 10 points sur 12, le Racing jouera lui les playoffs I, à l'issue desquels il peut encore obtenir une place en Ligue des Champions. Interrogé sur la question samedi en conférence de presse, John van den Brom n'a d'ailleurs pas caché sa préférence. Le technicien néerlandais du Racing préfère terminer 2e du championnat et jouer la C1 que gagner la Coupe et se retrouver en Europa League. Le son de cloche est évidemment bien différent du côté du Standard, où Mbaye Leye estime malgré tout que même une victoire dimanche ne viendrait pas sauver un exercice difficile. En effet, un succès enverrait les Liégeois sur la scène européenne, un résultat longtemps inespéré au vu d'une saison irrégulière. Le vainqueur sera assuré de jouer les barrages de l'Europa League, où même une défaite serait encore synonyme d'accession à la phase de groupes de la Conference League, nouvelle compétition continentale. Les deux entraîneurs présentent deux bilans diamétralement opposés dans une finale. Leye a remporté trois des quatre finales de Coupe de Belgique disputées en tant que joueur, dont une avec le Standard. Il pourrait décrocher son premier titre comme entraîneur quatre mois à peine après ses débuts en tant que T1. "Gagner ce trophée signifierait beaucoup, moi qui suis arrivé alors que la situation était compliquée", a dit le Sénégalais samedi. John van den Brom n'a lui jamais gagné une finale de Coupe nationale. Après une perdue en tant que joueur puis deux comme coach, il veut absolument conjurer le sort, qu'importe le jeu déployé par son équipe. "Nous voulons gagner à tout prix", a-t-il prévenu, quitte à sacrifier son amour du beau jeu. Si le Standard l'emporte, il remportera une neuvième Coupe de Belgique, rejoignant le Sporting d'Anderlecht mais encore derrière le Club de Bruges (11). Ce serait aussi le premier trophée depuis 2018 et une Coupe remportée après prolongations contre ... Genk. Quant aux Limbourgeois, ils ont déjà soulevé la Coupe à quatre reprises. En 2013, Genk avait battu le Cercle sur le score de 2-0.