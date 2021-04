Croky Cup: pourquoi Anderlecht sera supporter de Genk contre le Standard ce soir

La finale de la Croky Cup oppose dimanche (à suivre dès 20h sur Club RTL et RTL Play) le Standard de Liège au Racing Genk. Les Limbourgeois pourront compter sur le soutien de leurs supporters et du... RSC Anderlecht.

Si les Rouches l'emportent, il s'agira de la neuvième Coupe de Belgique de leur histoire, rejoignant le Sporting d'Anderlecht mais encore derrière le Club de Bruges (11). Ce serait aussi le premier trophée depuis 2018 et une Coupe remportée après prolongations contre... Genk.

Les Limbourgeois pourraient, eux, soulever leur 5e Croky. Et ils pourront compter sur le soutien indirect des Mauves. En cas de victoire de John van den Brom et de ses hommes, ils seront assurés d'un ticket européen. En effet, le vainqueur de la Coupe disputera les barrages de l'Europa League, et même en cas de défaite lors de ce barrage, il sera reversé dans les groupes de l'Europa League Conference (la nouvelle coupe d'Europe de l'UEFA). Ainsi, le club bruxellois obtiendra également un billet pour l'Europe vu que les Playoffs se jouent à 4 équipes cette année.

Pour rappel:

- Le 1er se qualifie pour les groupes de la Ligue des Champions

- Le 2e se qualifie pour le 3e tour préliminaire de cette C1

- Le 3e se qualifie pour le 3e tour préliminaire de l'Europa League Conference

- Le 4e se qualifie pour le 2e tour de cette Europa League Conference