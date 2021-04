Kevin De Bruyne et Manchester City remportent la Coupe de la Ligue anglaise (vidéo)

Manchester City a remporté sa quatrième Coupe de la Ligue d'affilée en venant à bout de Tottenham (1-0) dimanche à Wembley, devant 8.000 supporters.

Dans un match d'une haute intensité, ce sont les Citizens qui se montraient les plus dangereux, Phil Foden frappait le poteau d'Hugo Lloris en première période.

En deuxième mi-temps, les Skyblues restaient maîtres de la situation et la délivrance arrivait du crâne d'Aymeric Laporte qui reprenait victorieusement un coup franc de Kevin De Bruyne (82e). Le meneur de jeu belge est sorti à la 87e minute alors que du côté de Tottenham, Toby Alderweireld a joué toute la rencontre.

C'est la 8e Coupe de la Ligue de l'histoire de Manchester City, qui a remporté 6 des 8 dernières éditions, dont les quatre dernières.

Les hommes de Ryan Mason n'ont eux plus gagné le moindre trophée depuis la Coupe de la Ligue 2008. Depuis lors, les Spurs ont échoué trois fois en finale de la compétition (2009, 2015 et 2021), en finale de la Ligue des Champions (2019) et ont terminé à la deuxième place de la Premier League à une reprise (2017).