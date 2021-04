Coupe de la Ligue anglaise: City force le verrou des Spurs et réalise le quadruplé

Un but de la tête du Français Aymeric Laporte a offert à Manchester City sa huitième Coupe de la Ligue et la quatrième consécutive, en battant un Tottenham très frileux (1-0), dimanche à Wembley.

Pendant 82 minutes, les Spurs ont fait le dos rond, devant les 8.000 spectateurs admis à Wembley, et c'est finalement le défenseur central qui a offert aux Citizens leur premier trophée de la saison, à trois jours d'une demi-finale aller de Ligue des champions contre le Paris SG.

Ce succès permet aux Citizens d'égaler deux records de Liverpool, le nombre de succès consécutifs (4) mais aussi le nombre de victoires totales dans cette compétition (8).

Huit jours après avoir été battus par Chelsea (1-0) en demi-finale de la Coupe d'Angleterre, une défaite qui avait brisé leurs rêves de quadruplé cette saison, City a chassé sa déception avec une victoire qui ne souffre d'aucune discussion.

Si les titularisations de Zack Steffen dans les buts, en vertu de la rotation habituelle pour les coupes, voire celle de Laporte en défense centrale, pouvaient passer pour des concessions au rythme infernal des matches, Kevin de Bruyne était, lui, bien présent.

- Un City étouffant -

Face à eux, Ryan Mason, le jeune entraîneur (29 ans) qui a remplacé José Mourinho il y a tout juste 6 jours, avait choisi une option plus défensive en titularisant Harry Winks, très peu utilisé par Mourinho, plutôt que Tanguy Ndombele, plus enclin à se projeter vers l'avant.

Un peu à l'image de leur premier match sous ses ordres, contre Southampton (2-1), les Spurs ont semblé très empruntés lors du premier acte, subissant un pressing étouffant et les vagues d'attaque d'un City qui a manqué de précision dans le dernier ou l'avant-dernier geste.

Arriver à la pause avec un 0-0 ressemblait déjà à un exploit pour les Londoniens, tant leur but a été assiégé.

Phil Foden avait notamment vu une de ses frappes à huit mètres du but déviée par Toby Alderweireld sur le poteau (26e).

Mais Riyad Mahrez, d'une frappe enveloppée du gauche qui a frôlé le poteau (35e) ou Joao Cancelo, dont le tir a forcé Hugo Lloris à une belle parade, auraient dû faire mouche.

Pendant ce premier acte, Laporte aurait pourtant pu être expulsé pour deux fautes d'anti-jeu flagrantes dont une seule lui a valu un carton jaune.

- Laporte, le libérateur -

En seconde période, Tottenham s'est montré plus entreprenant, mais pas plus dangereux et c'est encore Lloris qui a fait durer le suspense d'une superbe parade face à Mahrez (73e).

Avec un Sergio Agüero et Gabriel Jesus restés sur le banc, c'est au défenseur central qu'est revenu l'honneur d'inscrire le but libérateur sur coup de pied arrêté.

Le 29e match sans prendre de but cette saison des Citizens sur 53 rencontres disputées, toutes compétitions confondues, a fait le reste.

Cette Coupe de la Ligue est un premier trophée pour cette saison remarquable des Sky Blue et fera sans doute aussi un peu oublier le triste épisode de la "Super Ligue" en début de semaine auprès de leurs fans.

Avec seulement 6 points à prendre en championnat pour être assurés du titre, à 5 journées de la fin, ils peuvent désormais entièrement se concentrer sur leur plus grand défi: arracher enfin la "Coupe aux grandes oreilles", même s'il faudra d'abord pour cela écarter un Paris SG lui aussi à la recherche d'une première consécration continentale.