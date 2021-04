FIBA Europe Cup - Ironi Nes Ziona soulève le trophée devant ses fans

(Belga) Le club israélien du Ironi Nes Ziona a remporté la FIBA Europe Cup de basket, dimanche sur le parquet de la City Arena de Tel-Aviv, dimanche en Israël. Le club israélien, avec une foule acquise à sa cause, a battu les Polonais du Stal Ostrow sur le score de 82-74.

Les Israéliens ont pu compter sur les 21 points en sortie de banc de leur ailier Nimrod Levi. Le pivot américain Jerome Meyinsse a aussi été décisif avec 14 points et 13 rebonds, permettant à son club, créé en 2005, de remporter son premier titre continental. Dans le match pour la 3e place, les Roumains d'Oradea se sont imposés 85-76 contre les Italiens de Parme. Le meneur américain Aaron Broussard et le Roumain Giordan Watson, avec respectivement 21 et 20 points, ont été déterminants. Mons-Hainaut avait vu son parcours dans cette compétition s'arrêter en quarts de finale. Les Renards ont d'ailleurs été battus par les futurs finalistes. (Belga)