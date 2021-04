Arnaud Bodart: "Genk a été meilleur que nous" (vidéo)

Voici la réaction d'Arnaud Bodart à l'issue de la finale de la Croky Cup perdue par le Standard face au Racing Genk (1-2) dimanche soir au stade Roi Baudouin de Bruxelles.

Le KRC Genk a remporté la Coupe de Belgique de football en battant le Standard (2-1) dimanche, en finale, au stade Roi Baudouin, à Bruxelles. Junya Ito (48e) et Theo Bongonda (80e) ont offert aux Limbourgeois une cinquième Coupe. Jackson Muleka (84e) a inscrit le but liégeois.

"Que dire? On a commencé le match à 50-50, puis on a quand même eu cette première occasion. Ensuite, ils ont pris pas mal le jeu à leur compte avec ce poteau qui leur a donné beaucoup de confiance. On a eu quelques occasions en première période, où on aurait pu peut-être être un petit peu plus juste dans le dernier geste. C'est comme ça...", a indiqué Arnaud Bodart au micro de notre journaliste Sébastien Capette. "On sait qu'une finale, il faut être à 100%, ça se joue au plus précis, au plus efficace, ils ont été meilleurs que nous, mais on a tout donné aujourd'hui, je pense. C'était un match tactique, on l'a bien vu. C'est dommage parce qu'une finale, on veut toujours la gagner. On va tout faire pour bien finir la saison avec ces Playoffs II".