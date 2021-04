Theo Bongonda est "super content": "C'est le couronnement de notre saison" (vidéo)

Voici la réaction de Theo Bongonda à l'issue de la finale de la Croky Cup remportée par le Racing Genk face au Standard (1-2) dimanche soir au stade Roi Baudouin de Bruxelles.

Le KRC Genk a remporté la Coupe de Belgique de football en battant le Standard (2-1) dimanche, en finale, au stade Roi Baudouin, à Bruxelles. Junya Ito (48e) et Theo Bongonda (80e) ont offert aux Limbourgeois une cinquième Coupe. Jackson Muleka (84e) a inscrit le but liégeois.

"On est super content. On méritait cette Coupe pour nous, pour les fans et pour le club. On est super content", a indiqué Theo Bongonda au micro de notre journaliste Sébastien Capette. "On partait favori, même si on ne se voyait pas comme tel. On a su être réaliste dans les moments qu'il fallait. On a bien marqué les deux buts et on a bien défendu derrière. Le Standard était costaud, mais on a su faire la différence au bon moment".

A titre personnel, il a pesé dans cette finale, avec un but: "Pour être honnête, je ne fais pas attention à ça parce que la semaine prochaine, je ne vais pas être bon et on va me critiquer pour ça. Je joue pour mon équipe, je ne fais pas trop attention à ce qu'on dit sur moi. Mais certes, je suis très content d'avoir pu aider mon équipe aujourd'hui".

La suite, ce sont les Playoffs I. "On va déjà savourer cette victoire. C'est le couronnement de la saison qu'on a faite avec des hauts et des bas, mais on a su relever la barre dans les moments importants. A partir de mardi, on va se concentrer sur le match qui vient, car il n'y a pas d'avant".