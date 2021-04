Serie A - L'Atalanta continue d'impressionner : un carton contre Bologne et la 2e place provisoire

(Belga) L'Atalanta Bergame a aligné dimanche un septième match de rang sans défaite, soit 6 victoires et 1 partage, en Serie A. La Dea s'est imposée 5-0 contre Bologne lors de la 33e journée et a provisoirement grimpé à la 2e place du championnat italien.

Alors que son ancien club du Racing Genk disputait la finale de la Coupe de Belgique, l'Ukrainien Ruslan Malinovsky a ouvert le score pour les Bergamasques (22e) avant que Luis Muriel ne fasse 2-0 sur pénalty peu avant le retour aux vestiaires (44e). La tâche de l'Atalanta a été facilitée par le carton rouge du Néerlandais Jerdy Schouten (49e). Dans la foulée, la phalange de Gian Piero Gasperini a ajouté trois buts via Freuler (57e), Zapata (59e), sur un assist de Malinovsky, et Miranchuk (73e), sur une passe d'un autre ancien Limbourgeois en la personne de Joakim Maehle. Le club lombard a profité du faux-pas de la Juventus, accrochée à la Fiorentina (1-1), pour la dépasser au classement. L'Atalanta est désormais 2e avec 68 points, devant l'AC Milan (2e, 66 pts), qui se déplacera lundi soir à la Lazio, et la Vieille Dame (66 pts). L'Inter de Romelu Lukaku, victorieux du Hellas Vérone dimanche (1-0), est premier avec 79 unités au compteur. (Belga)