Mbaye Leye est fier de ses joueurs: "Malheureusement, dans une finale, il y a toujours un gagnant et un perdant" (vidéo)

Voici la réaction de Mbaye Leye à l'issue de la finale de la Croky Cup perdue par le Standard face au Racing Genk (1-2) dimanche soir au stade Roi Baudouin de Bruxelles.

Le KRC Genk a remporté la Coupe de Belgique de football en battant le Standard (2-1) dimanche, en finale, au stade Roi Baudouin, à Bruxelles. Junya Ito (48e) et Theo Bongonda (80e) ont offert aux Limbourgeois une cinquième Coupe. Jackson Muleka (84e) a inscrit le but liégeois.

"Je pense que cette équipe de Genk était meilleure que nous, surtout en 2e période car ils ont réussi à trouver l'espace et l'homme libre", a indiqué Mbaye Leye au micro de notre journaliste Sébastien Capette. "Je suis content de mes joueurs car ils ont montré et donné tout ce qu'ils pouvaient faire, ils sont revenus dans le match avec beaucoup d'abnégation, on marque ce but, et derrière on a eu quelques petits temps forts pour mettre le danger, mais l'opposition était belle aujourd'hui avec des joueurs offensifs qui savent faire la différence. Les garçons ont donné beaucoup, ont montré qu'ils voulaient gagner ce match, ils ont fait tout, mais en face il y avait une belle équipe. Je tiens à féliciter les garçons, j'ai vu qu'ils ont travaillé toute la semaine, j'ai vu l'abnégation et l'envie de gagner ce match. Malheureusement, dans une finale, il y a toujours un gagnant et un perdant".

La suite pour l'entraîneur des Rouches, ce sont les Playoffs II. "Pas le choix, avec le match d'aujourd'hui, on le savait qu'en le gagnant ou le perdant, il fallait continuer ce que l'on fait, dans une année difficile, il faut continuer et aller chercher cette place européenne et faire le maximum. On repart au travail dès mercredi".