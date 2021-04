Volley: Cannes renverse Chaumont dans une finale complètement folle et décroche son 10e titre

Après avoir sauvé trois balles de match, les volleyeurs de l'AS Cannes ont remporté le match décisif de la finale de la Ligue A au tie-break 3 sets à 2, pour décrocher le titre de champion de France dimanche soir à domicile.

Cannes remporte ainsi sa 10e couronne nationale, la première depuis 2005, et détient désomais seul le record devant le Racing Club de France et Paris Volley et le PUC (9 chacun)