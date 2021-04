Coupe de Belgique - "Une coupe qui compte beaucoup pour le club, mais aussi pour moi", sourit Van den Brom

(Belga) Vainqueur d'un championnat avec Anderlecht, John van den Brom a remporté la première coupe de sa carrière d'entraîneur, dimanche, avec Genk, contre le Standard.

L'entraîneur néerlandais a trouvé ses joueurs nerveux en première période. "Je les ai encouragés à se débarrasser de cette nervosité", a raconté Van den Brom. "Nous n'avions pas mal joué, mais cela pouvait être meilleur. Et en deuxième période, c'était meilleur. Nous avons marqué deux fois, mais le Standard a fait des changements et est revenu dans le match. Nous avons bien géré la fin de match." Ce trophée signifie "beaucoup pour les joueurs, le club, les supporters, mais aussi pour moi", a souri le Néerlandais. Van den Brom est arrivé à Genk en novembre. "L'objectif lorsque j'ai pris mes fonctions était d'atteindre les playoffs 1 et de gagner la Coupe. C'est réussi. Nous allons faire la fête, mais vendredi il y a déjà les playoffs. Je veux terminer deuxième, mais je n'en parlerai pas trop maintenant. Nous avons gagné un trophée, c'est important pour le développement des joueurs." Depuis sa prise de fonction, Van den Brom a notamment introduit un système en 4-3-3 "qui correspond à la philosophie du club. Ce groupe peut jouer un très bon football." Dimanche, le trio Ito-Onuachu-Bongonda a porté le club. "Ils ont été décisifs tant de fois, et encore aujourd'hui ils l'ont été. C'est ce que font les grands joueurs dans les grands matchs." (Belga)