NBA - Durant, de retour, explosif avec les Nets contre Phoenix

Kevin Durant, pour son retour après trois matches sans jouer en raison d'une blessure, a marqué 33 points pour Brooklyn, dimanche contre Phoenix (128-119), lors du sommet entre les deux meilleures franchises du moment en NBA, confortant la première place des Nets dans la conférence Est.

Durant, entré au tout début du deuxième quart-temps, est resté en tout 28 minutes sur le parquet.

"C'était une bonne entrée en matière. J'espère à présent me servir de ce match pour continuer à aller de l'avant", a expliqué Durant, de retour après une contusion à la cuisse gauche.

Son coéquipier Kyrie Irving n'a pas été en reste, marquant pour sa part 34 points, son 15e score de la saison au-delà des 30 points, et Blake Griffin a assuré avec 16 points.

En face, Devin Booker a fait le job pour les Suns avec 36 points, tandis que Deandre Ayton a passé 20 points et réussi 13 rebonds, n'empêchant pourtant pas Phoenix de perdre leur deuxième match d'affilée, une première depuis janvier pour la franchise, deuxième à l'Ouest derrière Utah.

"Nous avons pourtant bien démarré la partie, mais ils ont de leur côté pas arrêté de shooter, et de shooter encore, a expliqué Booker après la rencontre. Et puis je crois qu'on a péché par manque de communication entre nous au moment des changements et ça, ça ne pardonne pas".