Le beau geste de Kevin De Bruyne, venu consoler un adversaire en larmes (vidéo)

Il y a des images que l'on aime voir sur un terrain de football. Celle-ci en fait indéniablement partie. Alors que Manchester City savourait son quatrième sacre consécutif en Carabao Cup, Kevin De Bruyne a pris quelques instants pour aller parler à Son, en larmes après la nouvelle désillusion des Spurs de Tottenham.

Sur la vidéo, on aperçoit le Diable Rouge échanger quelques mots avec le Sud-Coréen, le prenant aussi dans ses bras et l'encourageant visiblement à ne pas baisser les bras. Un échange très respectueux, digne des grands joueurs, qui fait plaisir à voir, plus encore dans le contexte actuel.

La prochaine mission de De Bruyne et Manchester City, ce sera d'affronter le PSG en demi-finale de la Ligue des Champions.