Pep Guardiola ne sait plus comment décrire Kevin De Bruyne: "Allumez votre télé et profitez"

Alors que l'on pensait qu'une blessure le priverait de finale, Kevin De Bruyne a encore fait des miracles, hier contre Tottenham. Le Diable Rouge a offert sa 17ème passe décisive de la saison, offrant au passage le titre aux siens. De quoi se faire encenser par son entraîneur.

Kevin De Bruyne est bien là. La semaine dernière, le Diable Rouge avait inquiété tout le monde en sortant sur blessure contre Chelsea, victime d'une mauvaise torsion à la cheville. Mais tout est finalement rentré dans l'ordre très rapidement, à tel point que De Bruyne était déjà titulaire, dimanche, en finale de la Carabao Cup. Il devrait dès lors en être de même mercredi, en demi-finale aller de la Ligue des Champions face au PSG.

Encore décisif hier, le Belge continue de faire le bonheur de son club. Pep Guardiola, son entraîneur, est visiblement amoureux de son numéro 17, qu'il a encore vanté auprès des médias après la rencontre. "Quand on me demande de parler des joueurs, de leurs qualités, je réponds toujours la même chose : vous n’avez qu’à regarder. Allumez votre télé et profitez. Kevin… C’est comme un couteau. Quand il décide d’y aller, il voit les passes et le jeu. Il ressemble à Iniesta", a lâché le Catalan, qui a eu la star espagnole sous ses ordres au FC Barcelone.

Il est vrai que De Bruyne vit encore une saison remarquable, avec 8 buts et 17 passes décisives au compteur. Il sera sans aucun doute l'arme numéro un du club contre le PSG. Voilà qui s'annonce passionnant !