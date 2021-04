Jupiler Pro League - L'Antwerp déplore le timing de l'annonce du passage de Refaelov à Anderlecht l'an prochain

(Belga) L'Antwerp n'a pas tardé à réagir au passage de Lior Refaelov à Anderlecht la saison prochaine. Le Great Old a dit accepter le départ du Soulier d'Or, qui arrivait en fin de contrat, mais déplore le timing de l'annonce alors que les playoffs pour le titre, où Anversois et Anderlechtois se retrouveront, vont débuter.

"Le RAFC a été informé ce jour que Lior Refaelov quittera le club à la fin de la saison", a écrit l'Antwerp, qui accepte que son joueur "choisisse un autre défi" car sa situation contractuelle lui permet de négocier en transfert libre. En revanche, le matricule 1 estime que "les rumeurs et les fuites des dernières semaines, ainsi que la confirmation officielle du transfert, à la veille des playoffs I, ne sont pas acceptables". Pour le club, cette "partie concernant la communication et le timing est libre d'être remplie et relève de l'éthique sportive". Et pour l'Antwerp, cette annonce "affecte la lutte équitable et entrave l'équité sportive". "Le club regrette cette façon d'agir qui tente de nuire à notre club et qui rend également impossible la prise d'une décision correcte, pour le club et pour le joueur. Il aurait été possible de trouver un accord discret, d'entamer les play-offs et communiquer après ceux-ci, mais cette option n'a pas été choisie." Lundi, le RSCA a annoncé l'arrivée la saison prochaine du milieu de terrain offensif israélien de 35 ans, qui a paraphé un contrat de deux ans. (Belga)