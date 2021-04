Euroligue: le Final 4 de Cologne du 28 au 30 mai se disputera sans spectateurs

(Belga) Le Final 4 de l'Euroligue de basket (messieurs) se déroulera à huis clos, dans l'immense Arena de Cologne en Allemagne le week-end du 28 au 30 mai, ont annoncé mercredi les organisateurs.

"Euroleague basketball a le regret d'annoncer qu'en raison de la situation actuelle et de la pandémie, en accord avec les recommandations des autorités nationales et locales allemandes, le Final 4 se disputera sans la présence de spectateurs", a indiqué l'instance qui gère l'Euroligue. Depuis l'arrêt prématuré de l'Euroligue 2019/20 en raison de la pandémie de Covid-19, l'instance travaille "sur de nombreuses options et scénarios avec l'intention d'accueillir pour le Final 4 autant de fans que possible de façon sécurisée". Certaines rencontres de la fin de la saison régulière et des playoffs de l'Euroligue, en Russie ou en Israël par exemple, se déroulent depuis quelques semaines dans des salles pouvant accueillir du public en quantité réduite. Les quarts de finale sont en cours entre le Zénith Saint-Pétersbourg et Barcelone (1-1), le Bayern Munich et Milan (0-2), le Real Madrid et Anadolu Efes Istanbul (1-2), et Fenerbahce et le CSKA Moscou (0-2). Les quatre équipes qualifiées se retrouveront à Cologne pour les demi-finales le vendredi 28 mai et la finale le dimanche 30 mai dans une salle dont la capacité est de 18.500 places. (Belga)