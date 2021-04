Antwerp: Lior Refaelov va-t-il être écarté pour les Playoffs I?

Franky Vercauteren, l'entraîneur de l'Antwerp, a préféré ne pas se prononcer quant au sort réservé à Lior Refaelov, qui s'est d'ores et déjà engagé avec le RSC Anderlecht pour la saison prochaine, lors de ces Playoffs I qui commencent vendredi.

La présence dans l'effectif de l'Antwerp de Lior Refaelov pour le match contre Genk, duel d'ouverture des playoffs I vendredi, est scruté par les observateurs après l'annonce du passage de l'Israélien à Anderlecht la saison prochaine. Frank Vercauteren, le coach du Great Old, n'a pas voulu donner davantage de détails mercredi en conférence de presse.

Lundi, le RSC Anderlecht a officialisé l'arrivée du Soulier d'Or, annonçant la signature par le milieu de terrain offensif d'un contrat de deux ans. Dans la foulée, l'Antwerp, concurrent du RSCA en playoffs I, a déploré le timing de cette annonce.

"Nous n'allons pas communiquer sur ce sujet aujourd'hui (mercredi, ndlr). Le club fera une annonce en temps voulu. Je demande encore un peu de patience. C'est dur pour tout le monde", a dit le T1 anversois, qui a malgré tout confirmé que Refaelov s'est entraîné avec le groupe mercredi matin. "Le club adoptera une position et la communiquera. Tout le reste n'est que perte de temps et d'énergie".

Après la victoire en Coupe de Belgique du KRC Genk, vainqueur du Standard 2-1, les quatre clubs prenant part aux playoffs I sont assurés d'un ticket européen. "Je dois les féliciter et les remercier pour ça. Peut-être que nous les avons un peu réveillés la semaine avant la finale", a dit Vercauteren en faisant référence à la défaite genkoise à Anvers (3-2) lors de la dernière journée de phase classique. "C'est tout à leur honneur d'avoir réagi, d'avoir gagné la Coupe et montré de quoi ils étaient capables".

Le coach anversois ne s'attend pas pour autant à une baisse de régime de Genk après son sacre en Coupe. "Tout le monde sait à quel point les places finales sont importantes. Chaque équipe a atteint un objectif en accédant aux PO1 mais possède également un autre but. La Coupe est forcément un beau bonus mais ils veulent sûrement terminer à la deuxième place pour avoir l'opportunité de jouer la prochaine Ligue des Champions".

L'Antwerp entame la phase finale du championnat avec 30 points, soit 8 de moins que le Club de Bruges mais juste devant Anderlecht (29) et Genk (28). Vercauteren a aussi précisé que Faris Haroun, Jérémy Gelin et Sander Coopman, blessés, n'ont pas encore rejoint le groupe et sont donc forfaits.