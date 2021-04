F1: le GP du Canada remplacé par une manche en Turquie

La Formule 1 a annoncé mercredi que le Grand Prix du Canada, programmé le 13 juin comme septième manche de la saison 2021, est remplacé au calendrier par le Grand Prix de Turquie.

"En raison des restrictions sur les voyages internationaux en vigueur au Canada, il est devenu impossible pour la Formule 1 d'entrer dans le pays sans une quarantaine obligatoire de 14 jours, ce qui a conduit à ce changement", a expliqué la Formule 1 dans un communiqué. L'organisateur du championnat du monde de F1 se dit "impatient" de revenir au Canada en 2022 et annonce une prolongation de deux ans du contrat avec ce Grand Prix.

Présente au calendrier de 2005 à 2011, la Turquie avait fait son retour en 2020, comme 14e manche de la saison, avec une victoire de Lewis Hamilton. Le Britannique en avait profité pour valider son septième titre mondiale, égalant le record de Michael Schumacher.

Le Grand Prix de Turquie se déroule sur l'Otodrom Istanbul Park, long de 5,338 kilomètres.

"Bien que nous soyons déçus de ne pas pouvoir aller au Canada cette saison, nous sommes heureux de confirmer que la Turquie accueillera un Grand Prix en 2021 après une course incroyable la saison dernière", a déclaré Stefano Domenicali, le président et CEO de la Formule 1. "Je sais que tous nos fans sont enthousiasmés par ce début de saison spectaculaire et la Turquie propose un excellent circuit qui offre de belles batailles sur la piste".

Domenicali souligne que "la situation par rapport aux voyages a rendu nos plans impossibles" concernant le Canada et que la F1 "continue de travailler de manière étroite avec tous les promoteurs de Grand Prix".

L'organisateur du championnat conclut son communiqué en expliquant que la "communauté de la Formule 1 continuera à voyager cette saison avec des mesures strictes qui ont permis de voyager en toute sécurité dans 12 pays en 2020." Selon la F1, "plus de 78.000 tests Covid-19 ont été effectués la saison dernière, avec seulement 78 résultats positifs, soit un taux de 0,1 pour-cent. Jusqu'à présent, cette saison, plus de 12.000 tests ont été effectués et 14 cas positifs ont été enregistrés".