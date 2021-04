F1: le Grand Prix du Canada remplacé par celui de Turquie

Comme en 2020, le Grand Prix du Canada de Formule 1 passe son tour en raison de la pandémie et c'est celui de Turquie qui le remplace, le 13 juin, pour la 7e manche de l'année.

"En raison des restrictions sur les voyages internationaux en vigueur au Canada, il est devenu impossible pour la Formule 1 d'entrer dans le pays sans une quarantaine obligatoire de 14 jours", a indiqué mercredi le promoteur du championnat du monde, Formula 1.

Une annonce également faite par les autorités du Québec et de Montréal, l'une des provinces canadiennes les plus touchées par la pandémie de Covid-19 et où devait se tenir le GP le 13 juin.

L'événement sera de retour à Montréal sur le circuit Gilles-Villeneuve en 2022, ont déclaré les autorités québécoises, en annonçant un accord prévoyant la tenue du GP à Montréal jusqu'en 2031, soit deux années supplémentaires venant compenser les deux annulations successives.

Depuis plusieurs semaines, l'incertitude planait concernant la tenue de l'événement en raison de l'arrivée, avec le paddock de la Formule 1, de plusieurs centaines de personnes en provenance de l'étranger.

Plusieurs discussions étaient en cours entre les autorités du Québec et du Canada, sur la possibilité d'organiser l'événement à huis clos ou celle de lever la quarantaine obligatoire pour les visiteurs.

Finalement, cela s'est avéré impossible et c'est le GP de Turquie qui sera au calendrier. L'événement sera organisé sur l'Istanbul Park, qui a accueilli la F1 à huit reprises, entre 2005 et 2011 tout d'abord, puis l'an passé, quand il avait déjà été ajouté à un calendrier chamboulé.

Une course remportée par le Britannique Lewis Hamilton, qui avait ce jour-là remporter son 7e titre de champion du monde, égalant le record de la légende Michael Schumacher.

- 23 courses au programme -

Vu que la F1 se trouvera à Bakou pour le GP d'Azerbaïdjan le 6 juin, la Turquie offre un avantage logistique certain, alors que l'Allemagne était également envisagée comme solution de remplacement à la place du Canada.

Officiellement, la F1 compte toujours organiser le nombre record de 23 Grands Prix mais doit continuer à composer avec la pandémie.

La saison a commencé à Bahreïn le 28 mars, alors qu'elle devait débuter une semaine plus tôt avec le GP d'Australie, repoussé au 21 novembre.

Après les deux premières courses et avant celle du Portugal dimanche 2 mai, c'est Hamilton (Mercedes) qui est en tête du classement, un point seulement devant le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull).

En 2020, la saison avait été réduite à 17 courses sur les 22 prévues, une de plus que l'actuel record de 21.