Nos consultants RTL Sport donnent leurs favoris pour la finale de la Ligue des champions (vidéo)

Nos consultants RTL Sport Philippe Vandewalle et Felice Mazzu ont donné leurs favoris pour la qualification pour la finale de la Ligue des champions.

Qui du Real Madrid, de Chelsea, du Paris Saint-Germain et de Chelsea se qualifiera pour la finale de la Ligue des champions? Pour nos consultants RTL Sport Felice Mazzu et Philippe Vandewalle, il s'agira du PSG et de Chelsea.

"C'est difficile de faire un pronostic sur des équipes pareilles. Mais on va prendre le carré final: j'avais dit de ne pas sous-estimer Chelsea et on l'a vu avec le match d'hier. Ce sera contre le PSG, ils le méritent", a indiqué Philippe Vandewalle sur le plateau de RTL Sport.

"Je suis d'accord avec Philippe", a enchaîné Felice Mazzu. "Je choisis Chelsea. Avec leur prestation d'hier, je pense qu'ils vont gagner le match retour et se qualifier pour la finale. Pour aujourd'hui, c'est très difficile. Mais je pense que Pep Guardiola (l'entraîneur de City, ndlr) va garder son style de jeu, son pressing haut et ça rentre dans les qualités du PSG. Si on peut parler de surprise, je vois aussi Paris se qualifier pour la finale".