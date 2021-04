Ligue des champions: le but de Kevin De Bruyne lors de PSG - Manchester City (vidéo)

Manchester City a pris une option sur la finale de la Ligue des Champions en s'imposant au Paris Saint-Germain (1-2) mercredi en demi-finale aller. Kevin De Bruyne (64e) et Riyad Mahrez (71e) ont renversé la situation après le but d'ouverture de Marquinhos (15e).

Après une première période dominée par le Paris Saint-Germain, Kevin De Buyne sonnait la révolte pour City au retour des vestiaires.

Le Diable Rouge tentait d'abord un retourné, qui terminait de peu au-dessus (61e). Quelques minutes plus tard, il surprenait Navas d'un centre enroulé du droit que personne ne déviait et qui surprenait Keylor Navas et toute sa défense (1-1, 64e).

Alors, coup de génie ou but gag de la part du milieu de terrain belge de 29 ans? Au vu de son immense talent, il est tout de même permis de douter...