Euromillions Basket League - Limburg United s'impose sans problème à Malines

(Belga) Limburg United s'est facilement imposé (66-89) mercredi soir sur le parquet de Malines pour le compte de la 8e journée, en retard, du 2e tour en Euromillions Basket League, le championnat belge de basket.

Match à sens unique ce mercredi soir entre Malines et Limburg United. L'absence du coach limbourgeois, Sacha Massot, placé en quarantaine après avoir contracté le Covid-19, n'a pas eu d'influence sur la performance de ses joueurs. En grande réussite aux tirs (25/37 à 2 points), les visiteurs ont rapidement pris les commandes de la rencontre (19-22 et 37-53 à la pause) sous l'impulsion de Yannick Desiron (16 points et 6 rebonds). Au retour des vestiaires, l'écart continuait de grimper (54-74 à la 30e). Marvin Clark (23 points) était le seul Malinois à sortir la tête de l'eau alors que Luke Knapke (22 points) mettait un point final à cette rencontre (66-89). Au classement, Limburg United reste 5e avec un bilan de 11 victoires et 10 défaites. De son côté, Malines pointe à la 8e place avec 8 victoires pour 11 défaites. (Belga)