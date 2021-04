Euroligue - Le CSKA Moscou au Final Four, Barcelone prend l'avantage et le Bayern se relance

(Belga) Le CSKA Moscou est le premier qualifié pour le Final Four de l'Euroligue de basket, prévu du 28 au 30 mai à Cologne.

Vainqueur des deux premiers matchs joués en Russie, le CSKA Moscou a dominé Fenerbahçe 68-85, mercredi, décrochant le troisième point nécessaire à remporter ce quart de finale, joué au meilleur des cinq matchs. Les Russes ont compté sur les 34 points de Will Clyburn et les 22 d'Iffe Lundberg. Le FC Barcelone s'est imposé 70-78 au Zenit Saint-Pétersbourg, grâce notamment aux 22 points de Brandon Davies, et mène désormais 2 manches à 1 dans ce quart de finale. Les Catalans, leaders à l'issue de la saison régulière, auront vendredi une première occasion de valider leur ticket pour le Final Four. Ils accueilleront l'éventuelle 5e manche le 4 mai. Le Bayern Munich a relancé le suspense en battant Milan 85-79. Grâce notamment aux 27 points de Vladimir Lucic, les Bavarois reviennent à 2-1 dans cette série, avant de recevoir la quatrième manche vendredi. Dans le dernier duel, Efes Istanbul mène 2-1 contre le Real Madrid, qui s'est relancé mardi en s'imposant 80-76 et reçoit le quatrième affrontement jeudi. (Belga)