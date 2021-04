NBA: les Suns en playoffs pour la première fois depuis 11 ans

Les Phoenix Suns, portés par un très bon Chris Paul (28 points), ont battu mercredi 109-101 les Los Angeles Clippers et ont assuré leur place en playoffs, une première depuis onze ans.

Dans la conférence est, Philadelphie a également validé son ticket pour les playoffs en écrasant les Hawks d'Atlanta 127-83. Les Suns et les Sixers rejoignent les deux leaders de conférence déjà qualifiés, Brooklyn et Utah, qui a passé plus de 150 points à Sacramento (154-105) mercredi.

Les Suns n'avaient pas participé depuis 2009-2010 au tournoi final de la NBA, accessible à huit franchises de chaque conférence. Ils étaient alors parvenus en finale de conférence mais s'étaient inclinés face aux Los Angeles Lakers, futurs vainqueurs de l'épreuve.

Cette année, les joueurs de Phoenix, avec 44 victoires pour 18 défaites, occupent pour l'instant la 2e place de la conférence ouest, avec deux matches de retard par rapport aux Clippers, troisièmes.

Face à ces derniers, Chris Paul a réalisé un excellent match, inscrivant 28 points, dont 15 dans le dernier quart-temps, en plus de ses 10 passes et trois interceptions. Son équipier Devin Booker a également livré une partition très honorable, avec 21 points et six rebonds.

Côté Clippers, la recrue DeMarcus Cousins n'a pas joué mercredi, après avoir marqué 16 points lors de la défaite des Angelenos à La Nouvelle-Orléans, lundi (120-103).

Los Angeles était privé de sa vedette Kawhi Leonard, blessé à un pied, pour un cinquième match consécutif. Paul George a tout de même marqué 25 points et pris 10 rebonds, et Marcus Morris 16 points.

Philadelphie s’est également qualifié pour les playoffs en atomisant Atlanta. Chacun des 15 Sixers présents sur la feuille de match a marqué, et une demi-douzaine d’entre eux ont inscrit au moins 10 points, dont 20 pour Seth Curry et 17 pour Tobias Harris et Joel Embiid.

- "Remporter un championnat" -

"En démarrant la saison, notre objectif était de remporter un championnat", a déclaré Embiid. "Il y a beaucoup de marches à gravir pour y arriver. Mais nous avons tout ce dont nous avons besoin pour y parvenir."

Les Hawks, à l'infirmerie bien pleine, ont joué sans certains de leurs meilleurs joueurs, dont Trae Young (blessé à la cheville gauche), Cam Reddish (tendon d'Achille droit) et De'Andre Hunter (genou droit).

Le pivot suisse Clint Capela, qui avait pris au moins 10 rebonds lors des 14 derniers matches, a vu s'interrompre sa série impressionnante en n'en prenant que 8 contre les Sixers.

Dans les autres matches, les Wizards de Washington, dixièmes de la Conférence Est, ont remporté une belle victoire 116-107 à domicile face aux Lakers, cinquièmes à l'Ouest. Bradley Beal a marqué 27 points et Russell Westbrook a réalisé un triple double (18 points, 18 rebonds et 14 passes), son 30e de la saison.

"Nous avons mérité cette victoire", s'est réjoui l'entraîneur des Wizards, Scott Brooks. "Nous avons deux joueurs de très haut niveau, mais nos autres gars se débrouillent bien" aussi, a-t-il ajouté.

Côté Lakers, Anthony Davis a inscrit 26 points. Mais les joueurs de Los Angeles ont manqué de précision (43 % au tir) et ont été largement battus sous le panier, avec 49 rebonds contre 61 pour Washington.

A Sacramento, le Utah Jazz a établi un record de franchise pour le plus grand nombre de points marqués dans un match en battant les malheureux Kings 154-105. Huit joueurs ont inscrit au moins dix points, dont Bojan Bogdanovic (24).

Dans les autres matches de la soirée, les Knicks ont repris leur marche en avant (113-94) contre Chicago, deux jours après que Phoenix a interrompu leur série de neuf victoires. Julius Randle a inscrit 34 points, mais Jayson Tatum a fait encore mieux avec 35 points pour Boston, vainqueur 120-111 contre Charlotte.