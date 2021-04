Mercato: Jesse Marsh quitte le RB Salzbourg pour entraîner le RB Leipzig

Le RB Leipzig a trouvé un accord avec le RB Salzbourg concernant le transfert de l'entraîneur Jesse Marsch, qui remplacera Julian Nagelsmann cet été, a annoncé le club allemand jeudi. L'Américain de 47 ans a signé un contrat de deux ans, jusqu'au terme de la saison 2022-2023.

"Avec Jesse Marsch, nous avons recruté notre entraîneur principal et ainsi rapidement rempli le poste sportif le plus important du club, avec un coach de haut niveau", s'est félicité le CEO de Leipzig Oliver Mintzlaff.

Marsch est un homme de l'empire Red Bull, qui possède non seulement Leipzig et Salzbourg mais aussi des clubs aux États-Unis et au Brésil. "Il fait partie du groupe depuis six ans et a abattu un travail incroyable jusqu'ici. Il connait le club, la ville et, par-dessus tout, la philosophie de jeu. Outre ses qualités d'entraîneur, Jesse Marsch se caractérise par un style positivement ambitieux, qu'il utilise pour motiver et impliquer les gens qui gravitent autour de lui", a ajouté Mintzlaff.

Ancien entraîneur adjoint de la sélection masculine des États-Unis, entre février 2010 et juillet 2011, il a pris en charge l'Impact de Montréal (août 2011-novembre 2012) en MLS, puis l'équipe universitaire de Princeton (août 2013-décembre 2014) avant de connaître des années fructueuses aux Red Bulls New York entre janvier 2015 et juillet 2018.

En Europe, il a été l'assistant de l'entraîneur de Leipzig, Ralf Rangnick, en 2018-2019, avant de rejoindre en juillet 2019 Salzbourg, qu'il a mené à un doublé coupe-championnat la saison dernière. Une performance qu'il pourrait rééditer cette saison. En effet, Salzbourg est en tête des playoffs autrichiens avec six points d'avance à quatre journées de la fin et jouera la finale de la Coupe contre LASK Linz samedi.

A Leipzig, il aura la lourde tâche de remplacer Nagelsmann, qui dirigera le Bayern Munich la saison prochaine. A trois journées de l'épilogue du championnat allemand, Leipzig est solidement accroché à sa deuxième place.