Coupe d'Europe de rugby: "du monde derrière nous", ressent Julien Marchand avant la demie

Le talonneur international et capitaine du Stade toulousain Julien Marchand a affirmé jeudi sentir malgré tout le soutien des supporters, à travers "des petites attentions touchantes", avant la demi-finale de Coupe d'Europe de rugby samedi contre Bordeaux-Bègles.

Question: A quel type de match vous attendez-vous contre l'UBB?

Réponse: "On connaît cette équipe de Bordeaux. Que ce soit devant ou derrière, il y a beaucoup de qualité, avec des leaders qui mènent ce groupe. A nous de répondre présents. On sait que ça va se jouer sur une grosse intensité et un gros combat physique. La concentration et l'implication sont montées d'un cran. On se relâche parfois un peu plus certaines semaines car le corps et l'esprit en ont besoin, mais là tout le monde s'est mis à 100% dans le match, tout le monde a à cœur de faire une bonne partie. On a fait une bonne semaine de préparation, il reste encore l'entraînement de demain (vendredi) pour peaufiner quelques détails."

Q: La préparation de votre adversaire a elle justement été perturbée par le Covid-19. Cela vous met-il encore davantage en position de force?

R: "C'est plus compliqué pour eux évidemment, mais c'est comme ça. Le Covid, c'est la +merde+ pour tout le monde, pas que pour le rugby. On a un petit peu vécu ça à une période, tout le monde a conscience que ces semaines ne sont pas faciles. Moi je n'y peux rien, même eux n'y peuvent rien. Ils n'ont pas eu de chance. Il y a plein d'autres clubs qui ont connu ça. On se concentre d'abord sur nous".

Q: Que représente la Coupe d'Europe quand on est joueur au Stade toulousain, le club le plus titré de l'histoire de la compétition avec le Leinster?

R: "Dimanche, quand on est revenu pour faire la récupération après notre victoire face au Racing (34-16 en Top 14 la veille), les supporters avaient placé des drapeaux autour du stade. Ce sont des petites attentions, qui nous touchent, on sait qu'il y a du monde derrière nous. On a à cœur d'essayer de leur rendre. On va essayer d'aller le plus loin possible. On a tous envie de remplir cet objectif, que ce soit les 23 qui seront dans le groupe, mais aussi tous les autres. Il n'y a pas que les joueurs sur le terrain, c'est vraiment un ensemble".

Propos recueillis en conférence de presse