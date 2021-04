Europa League: un dernier carré ouvert avec un favori

Manchester United-AS Rome et Villarreal-Arsenal sont les deux affiches des demi-finales aller de l'Europa League de football programmées jeudi soir (21h00). Les matches retour se joueront une semaine plus tard. Les deux clubs anglais faisaient partie des douze fondateurs de la Super League avant de se retirer moins de quarante-huit heures après sous la pression notamment de leurs fans.

Arsenal, Villarreal et la Roma jouent gros lors des demi-finales aller de la Ligue Europa jeudi, remporter la C3 étant désormais leur seule chance de gagner un ticket pour la C1 l'an prochain, tandis que Manchester United s'aligne davantage pour la gloire, avec une qualification quasi-certaine déjà en poche.

Les Red Devils, solides 2e du classement de Premier League, vont devoir poser à domicile les jalons d'une qualification en finale face à des Romains. Les Giallorossi sont passés par la petite porte en quarts de finale face à l'Ajax, grâce à leur succès 1-2 à Amsterdam à l'aller. Les Romains, 7e de Serie A, vont devoir vaincre la malédiction face à des clubs anglais. Ils restent sur sept éliminations consécutives contre eux. Chris Smalling et Henrikh Mkhitaryan retrouveront ManU avec lequel ils ont gagné l'Europa League en 2018.

Après une campagne ratée en Ligue des Champions (3e de son groupe derrière le PSG et Leipzig), Manchester United s'est bien repris en Europa League, s'offrant successivement des qualifications aux dépens de la Real Sociedad, l'AC Milan et Grenade.

Avec du côté de Manchester, demi-finaliste de la précédente édition (défaite 2-1 face à Séville), Pogba, Rashford, Cavani et Bruno Fernandes et de celui de la Roma Dzeko, El Shaarawy et Mkhitaryan, les étoiles ne manqueront pas à Old Trafford.

Villarreal-Arsenal aura une saveur particulière. Ce sera l'occasion pour le coach espagnol Unai Emery de retrouver les Gunners qu'il a entraînés entre juillet 2018 et fin novembre 2019. Grand spécialiste de l'Europa League, il l'a remportée avec Séville trois saisons de suite (2014-15-16). en 2019, il a encore emmené Arsenal en finale, perdue contre Chelsea. Emery entend ajouter un 4e trophée à son palmarès. Ce serait le premier du club qu'il entraîne depuis juillet dernier. Le "sous-marin jaune" reste sur six matches victorieux en phase par élimination directe contre Salzbourg, le Dynamo Kiev et le Dinamo Zagreb. Dans son effectif figure un certain Carlos Bacca, l'attaquant colombien qui a fait les beaux jours du Club de Bruges entre janvier 2012 et juillet 2013. Torres, Albiol, Moreno (20 buts en Liga) et Alcacer sont les autres figures de proue du collectif espagnol qui occupe la 7e place de La Liga.

Arsenal n'a plus que l'Europa League pour sauver une saison décevante. Seulement 10e de la Premier League, et alors que des rumeurs de rechat du club par l'ancien co-fondateur de Spotify en compagnie de quelques légendes du club (Henry, Vieira, Bergkamp) enflent et ont été démenties, les Londoniens vont vouloir faire mieux qu'il y a deux ans. David Luiz, Odegaard, et Lacazette auront pour mission de guider les Gunners vers cet objectif.