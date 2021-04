Euroligue - Le Real Madrid renverse Istanbul dans le match 4 et s'offre une belle

(Belga) Le Real Madrid a battu Efes Istanbul 82-76 jeudi dans le match N.4 des quarts de finale de l'Euroligue de basket et revient ainsi à égalité 2 victoires partout.

Menés de 11 points à la pause, les Espagnols accusaient encore un retard de 9 unités à l'entame du dernier quart. A 7 minutes de la fin, Istanbul menait même de 13 points (59-72). Portés par Usman Garuba (24 points) et Jaycee Carroll (20 points), les Madrilènes ont renversé la situation en fin de match. Le match décisif se jouera le mardi 4 mai à Istanbul. Vendredi, le Zenit Saint-Pétersbourg reçoit Barcelone et le Bayern Munich accueille Milan. Barcelone et Milan mènent 2-1 et n'ont besoin que d'une victoire pour rejoindre le Final Four. Vainqueur 3-0 de Fenerbahçe, le CSKA Moscou est le premier qualifié pour le Final Four, organisé à Cologne du 28 au 30 mai.