Mercato: dans le viseur de Tottenham, Erik ten Hag décide de rester à l'Ajax Amsterdam

Erik ten Hag a prolongé son contrat comme entraîneur de l'Ajax Amsterdam jusqu'en juin 2023, a annoncé le club amstellodamois de première division (Eredivisie) vendredi. L'accord actuel portait jusqu'en juin 2022 et a été prolongé pour une saison de plus.

Erik ten Hag est déjà depuis un peu plus de trois ans l'entraîneur des Ajacides qui avaient été le chercher au FC Utrecht en décembre 2017. Il avait alors paraphé un contrat jusqu'en juin 2020, prolongé ensuite jusqu'en 2022.

Erik Ten Hag, 51 ans, a commencé son parcours d'entraîneur principal à Go Ahead Eagles (2012-2013). Il a ensuite officié chez les espoirs du Bayern Munich (2013-2015) avant de prendre la direction du FC Utrecht (2015-2017).

Il a remporté le 'Rinus Michels Award' en 2016 et 2019, distinction récompensant le meilleur entraîneur aux Pays-Bas, remportant la Coupe des Pays-Bas en 2019 et cette saison, ainsi que championnat de Eredivisie en 2019 (et la SuperCoupe des Pays-Bas). Sous sa direction, l'Ajax a aussi disputé les demi-finales de la Ligue des Champions la même année.

L'Ajax pourrait réussir le doublé Coupe-Championnat dès dimanche. Un partage contre le FC Emmen lui suffit en effet pour décrocher le 35e titre de champion de son histoire.

Ten Hag était ardemment convoité par plusieurs clubs allemands et Tottenham notamment.