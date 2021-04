Cristiano Ronaldo accusé de viol: la plaignante réclamerait 64 millions d'euros

Kathryn Mayorga, la femme qui avait accusé Cristiano Ronaldo de viol en 2010, réclamerait environ 64 millions d'euros de dédommagements, selon le tabloïd britannique Daily Mirror.

C'est un nouveau rebondissement dans cette affaire.

D'après les informations du tabloïd britannique Daily Mirror, Kathryn Mayorga, la femme qui avait accusé Cristiano Ronaldo de viol - les faits remontent à 2009 - réclame 56 millions de livres sterling, soit environ 64 millions d'euros, à la star portugaise en guise de dédommagements.

La plaignante, qui avait conclu en 2010 un accord financier (300.000 euros en échange de l'arrêt des poursuites et du respect d'une clause de confidentialité, ndlr) au civil avec CR7, se justifie en évoquant "la douleur et la souffrance subies", "la douleur et la souffrance à venir" et des dommages-intérêts exemplaires.

Le 13 juin 2009, Mme Mayorga avait appelé la police de Las Vegas pour dénoncer un viol, mais avait refusé d'identifier son agresseur. Le dossier avait alors été refermé. En 2010, elle avait passé l'accord au civil. En août 2018, elle avait repris contact avec la police de Las Vegas en demandant la réouverture de son dossier et avait accusé pour la première fois le footballeur de 36 ans. Le 22 juillet, la justice américaine a décidé de clore le dossier en expliquant que "sur la base des informations disponibles", ces "accusations ne peuvent pas être prouvées au-delà d'un doute raisonnable".