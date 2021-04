C1: l'UEFA maintient la finale à Istanbul, malgré un nouveau confinement en Turquie

L'UEFA a confirmé vendredi auprès de l'AFP qu'elle comptait maintenir l'organisation de la finale de la Ligue des champions le 29 mai à Istanbul, malgré le regain de l'épidémie de Covid-19 en Turquie où un troisième confinement est entré vigueur jeudi.

Selon le diffuseur français de la compétition RMC Sport, ainsi que le journal britannique The Daily Mail, l'instance réfléchirait pourtant à délocaliser la rencontre pour raisons sanitaires.

"La finale aura lieu à Istanbul le 29 mai avec un nombre limité de spectateurs. Nous avons l'assurance que le confinement temporaire en place jusqu'au 17 mai n'aura aucun impact sur le match", a démenti l'UEFA.

"L'UEFA va continuer à travailler en collaboration avec la fédération turque de footballl, les autorités locales et nationales, pour organiser le match en toute sécurité", a poursuivi l'instance basée à Nyon (Suisse).

"Plus d'informations au sujet de la capacité d'accueil du stade et de la billetterie seront communiquées prochainement", a-t-elle ajouté.

Avec le taux d'infection le plus élevé d'Europe, la Turquie a entamé jeudi soir un nouveau confinement total, avec la fermeture de toutes les entreprises non-essentielles et la restriction des déplacements entre les régions.

Le pays a enregistré lundi plus de 37.000 nouveaux cas de Covid-19 et 353 décès après avoir atteint des pics à plus de 60.000 contaminations par jour depuis début avril.

La finale de la C1, prévue au stade Atatürk, devait déjà se jouer l'an dernier à Istanbul mais, face à l'épidémie, l'UEFA a revu ses plans, en organisant un "Final 8" à Lisbonne en août.

L'affiche doit opposer le vainqueur de la demi-finale entre le Real Madrid et Chelsea (aller: 1-1) à celui du choc entre le Paris SG et Manchester City (1-2).