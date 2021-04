Les Belges à l'étranger - Leicester accroché à Southampton, qui a joué 80 minutes à dix

(Belga) Leicester, avec Timothy Castagne et Youri Tielemans alignés toute la rencontre, a été tenu en échec 1-1 sur la pelouse de Southampton, vendredi, lors de la 34e journée du championnat d'Angleterre de football.

Southamton s'est retrouvé à dix dès la 10e minute et le rouge reçu par Jannik Vestergaard pour une vilaine faute sur Jamie Vardy à la limite de la surface. Mais ce sont bien les Saints qui ont ouvert la marque à la 60e minute sur un penalty de James Ward-Prowse. Jonny Evans a égalisé à la 68e minute. Au classement, Leicester garde sa 3e place avec 63 points mais compte désormais quatre longueurs de retard sur Manchester United (2e) et cinq d'avance sur Chelsea (4e). Southampton (37 points) occupe la 14e position. En France, Matz Sels défendait les buts de Strasbourg, qui a partagé 1-1 à Marseille dans le cadre de la 35e journée. L'ancien défenseur de Courtrai et de La Gantoise Stefan Mitrovic a donné l'avantage à Strasbourg (73e). Dario Benedetto a remis les deux équipes à égalité à quatre minutes de la fin. Marseille pointe en sixième position avec 56 unités. Strasbourg (38 points) est 15e avec 7 longueurs d'avance sur Nantes, le premier relégable. (Belga)