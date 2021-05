Athlétisme: les Mondiaux de relais, privés de stars, offrent des places pour les Jeux

En l'absence des stars mondiales du sprint, les Mondiaux de relais disputés samedi et dimanche à Chorzow (Pologne) gardent comme enjeu les places qualificatives offertes pour les Jeux olympiques de Tokyo et les Championnats du monde de 2022 à Eugene.

Pour sa 5e édition, la compétition créée en 2014 subit l'absence de plusieurs nations majeures de l'athlétisme (Etats-Unis, Jamaïque, Grande-Bretagne sur certaines épreuves, Canada, Australie...), refroidies par les conditions de voyage dictées par la crise sanitaire.

Parmi les cadors du sprint mondial, seul le Sud-Africain Akani Simbine, candidat au titre olympique sur 100 m, sera ainsi présent. Et la météo annoncée à Chorzow (humide, moins de 10 degrés le dimanche) ne devrait de toute façon pas permettre d'affoler les chronomètres.

De quoi accentuer le manque de prestige de l'évènement, qui offre toutefois huit nouveaux tickets pour Tokyo dans les disciplines olympiques (4x100 m femmes et hommes, 4x400 m femmes, hommes et mixte), et dix pour les Mondiaux 2022.

Les finalistes des derniers Mondiaux à Doha au Qatar en octobre 2019, comme les Etats-Unis dans tous les relais, sont déjà qualifiés pour les Jeux décalés à cet été.

Les relais non qualifiés après ce week-end, comme le 4x100 m hommes jamaïcain, double champion olympique en titre, devront espérer décrocher l'une des dernières places (16 équipes par relais à Tokyo) grâce à leur classement mondial d'ici fin juin.

L'équipe de France espère assurer sa qualification sur les 4x100 et 4x400 m femmes et sur le 4x400 m mixte, nouvelle discipline olympique.

Les 4x100 et 4x400 m hommes, déjà qualifiés, seront eux en quête de repères.

"L'intérêt pour nous est triple, détaille à l'AFP Dimitri Demonière, responsable du 4x100 m masculin. C'est une révision du relais alors qu'on n'a pas eu de compétition depuis les Mondiaux de Doha, c'est l'occasion de se positionner avec un bon chrono pour obtenir un bon couloir en séries aux Jeux olympiques, c'est la priorité, et ça doit nous permettre de nous qualifier pour les Mondiaux-2022."

Les sprinteurs comptent dans leurs rangs le médaillé de bronze olympique du 4x100 m en 2012 Christophe Lemaitre, qui reste sur trois saisons décevantes, mais pas son compère Jimmy Vicaut, resté sur son lieu d'entraînement aux Etats-Unis où il vient d'effectuer sa reprise après un an et demi sans réelle compétition.

"On veut que cette équipe soit capable de se passer d'un leader pour passer un tour aux Jeux olympiques, afin de s'offrir une option en plus", ajoute Dimitri Demonière, qui a pu profiter de plusieurs ministages de trois jours depuis octobre, faute de pouvoir organiser de longs rassemblements à l'étranger, pour travailler les automatismes des passages de relais.

Programme:

Samedi 1er mai, à partir de 19h00

Séries des 4x100 m femmes et hommes et des 4x400 m femmes hommes et mixte, finale du 2x2x400 m mixte et du relais haies mixte

Dimanche 2 mai, à partir de 19h20

Finales des 4x400 m mixte, 4x100 m hommes, 4x100 m femmes, 4x200 m femmes, 4x200 m hommes, 4x400 m femmes, 4x400 m hommes