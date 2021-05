Edinson Cavani pourrait finalement rester à Manchester United

Son contrat à Manchester United va-t-il être prolongé ? Edinson Cavani se rapproche de cette opportunité, selon plusieurs médias anglais. Le pilote uruguayen a rassuré la direction et son entraîneur en Europa League. Il pourrait en profiter.

Edinson Cavani pourrait finalement opter pour un peu de stabilité. Le joueur uruguayen est cité sur le départ pour le club du Boca Juniors depuis quelques semaines, avec un intérêt concret des deux camps. Mais selon ESPN et la BBC, Cavani pourrait finalement prolonger son aventure chez les Red Devils.

Le staff mancunien, Ole Gunnar Solskjaer en tête, auraient été définitivement convaincus de son utilité lors de la demi-finale aller de l'Europa League entre Manchester United et la Roma (6-2). Cavani y avait marqué un doublé. Sa forme récente et sa mentalité auraient aussi pesé dans la balance.

Sur cette base, Manchester United voudrait le conserver un an de plus. L'attaquant de 34 ans aurait apprécié le geste et les propos de son entraîneur, envisageant désormais d'accepter cette possible proposition. Ce serait un fameux retournement de situation !