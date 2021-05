L'un des plus grands agents au monde propose un échange entre Pogba et Hazard

Mino Raiola n'a jamais été avare de propositions. L'agent de joueur vient de réitérer cela avec une offre étonnante: il serait prêt à échanger Paul Pogba contre Eden Hazard en négociant avec les deux clubs.

Mino Raiola n'en rate décidément pas une. Le célèbre agent de joueur, l'un des plus influents au monde, gère les intérêts de Paul Pogba. Le joueur français de 28 ans coule des jours heureux à Manchester United, mais depuis un certain temps, un intérêt du Real Madrid est évoqué.

Si l'hypothèse semblait bien refroidie, Mino Raiola a relancé le dossier. Dans le journal AS, il a avoué que le milieu de terrain restait intéressé par un tel transfert. "Son objectif est de gagner la Ligue des Champions e on verra où c'est possible. À United ou ailleurs", a-t-il lâché, avant d'évoquer une éventualité surprenante. "Si le Real voulait faire un échange entre Hazard et Pogba... Pourquoi pas? Si toutes les parties y trouvent leur compte", a-t-il en effet lâché.

Cela semble cependant peu probable, le Real Madrid n'ayant jamais émis l'idée d'un départ du Diable Rouge. Mais il ne faut jamais dire jamais dans le football, surtout quand on parle de mercato. C'est une période très étonnante. Des offres surprenantes sont faites plus régulièrement qu'on ne le pense. C'est d'ailleurs ce qu'a démontré l'équipe de D'où ça Sport, votre podcast RTL dédié au sport. On y découvre les idées surprenantes des clubs pour convaincre leurs futurs joueurs.