Struff, pour sa première finale, et Basilashvili s'affronteront pour le titre

(Belga) L'Allemand Jan-Lennard Struff et le Géorgien Nikoloz Basilashvili sont les deux finalistes du tournoi de tennis ATP 250 de Munich, épreuve sur terre battue dotée de 419.470 euros.

Samedi, en demi-finales, Struff, 44e joueur mondial et tête de série N.7, s'est joué 6-4, 6-1 du Biélorusse Ilya Ivashka (ATP 107), issu des qualifications. Struff, 31 ans, disputera la première finale ATP de sa carrière. Basilashvili, 35e mondial et tête de série N.5, a lui dominé le Norvégien Casper Ruud (ATP 24/N.2) 6-1, 6-2. A 29 ans, Basilashvili compte quatre titres à son palmarès, dont celui conquis à Doha cette saison. Le Géorgien a d'ailleurs remporté les quatre dernières finales qu'il a disputées, après s'être incliné dans les deux premières. Struff et Basilashvili se sont affrontés à quatre reprises avec un bilan de deux victoires de chaque côté. (Belga)