Top 14: Clermont sur le podium

Clermont est seul troisième du Top 14 après sa difficile victoire, sans bonus offensif, sur Brive (37-27) samedi au Parc Marcel-Michelin en match en retard de la 21e journée.

L'ASM, qui a renoué avec le succès, précède le Racing 92, battu samedi plus tôt dans l'après-midi par le Stade français (35-29), et consolide aussi sa place parmi les six premiers pour la qualification aux plays-off. Ils distancent désormais Castres (7e) de hui points, à égalité de matches joués.

Grâce au sixième essai de Kotaro Matsushima cette saison et au premier du capitaine Arthur Iturria, les Auvergnats ont pratiquement fait le nécessaire en première période conclue sur le score de 20-6 face à des Brivistes trop indisciplinés.

Ils ont pensé un temps au bonus offensif mais en raison d’une seconde période moyenne, les Jaunards se sont mis sous la menace d’un retour des Corréziens.

Les Brivistes, récompensés par un essai de Kitione Kamikamica (20-11, 51e), ont ensuite subi la réaction clermontoise.

Deux essais d’Etienne Fourcade (27-13, 56e) et d’Alivereti Raka (34-13, 62e), auteur de son septième essai cette saison, ont remis l’ASM dans le bonus offensif mais encore une fois cette saison, la formation de Franck Azéma a mal géré sa fin de match.

Le bonus s’est envolé après deux essais du CAB en contres de Joris Jurand (70e) et Setariki Tuicuvu (72e) qui ont ramené les Brivistes à sept points (34-27).

Malgré la botte de Morgan Parra qui a réalisé un 100% au pied (7/7) avec une ultime pénalité (37-27), Clermont s’est contenté de quatre points.

De son côté Brive n’a pas réédité son exploit de 2017 quand il s'était imposé 26-21 mais n’a pas à rougir de cette défaite avant de recevoir le Stade français lors de la prochaine journée.