Challenge européen: héroïque, Montpellier résiste à Bath et va en finale

Avec une défense héroïque, bien que parfois limite, Montpellier a défendu sa ligne pendant toute la seconde période pour l'emporter à Bath (19-10) en demi-finale du Challenge européen de rugby, samedi.

Montpellier affronteront en finale, le 21 mai à Twickenham, un autre club anglais, celui des Leicester Tigers, qui avaient éliminé l'Ulster 33-24, vendredi.

Tel le roseau qui plie mais ne rompt pas, les Montpelliérains ont réussi à se remettre d'un début de match compliqué, avec un essai en force du talonneur Tom Dunn dès la 2e minute (7-0).

Les hommes de Philippe Saint-André ont progressivement pris le contrôle du match pour virer en tête peu après la moitié du premier acte sur un fort bel essai.

Un petit coup de pied au-dessus de Benoit Paillaugue, bien récupéré par Vincent Rattez, a permis à l'ailier de servir à hauteur Yacouba Diawara, la puissance du troisième ligne aile lui permettant de parcourir les derniers mètres jusqu'à l'en-but (10-7, 23e).

Avec deux pénalités supplémentaires de Paillaugue (31e, 36e), contre une de Ben Spencer (25e), les Français sont rentrés aux vestiaires avec six points d'avance (16-10).

Bath a immédiatement semblé très remonté dans le deuxième acte et lorsque le poteau a repoussé une pénalité de Paillaugue qui aurait mis Montpellier à l'abri d'un essai transformé, on a pu craindre que les Héraultais aient laissé passer leur chance.

Mais avec courage, abnégation, et juste ce qu'il faut de vice, ils ont su repousser assaut après assaut anglais, le plus souvent au près, ou plus rarement aussi au large.

Ils ont parfois usé d'expédients, comme ceux qui ont valu un carton jaune au pilier Enzo Forletta (57e), mais il y a eu aussi quelques morceaux de bravoure comme ce ballon arraché aux bras adverses par Bismarck du Plessis tout juste entré en jeu (63e).

Après avoir passé 29% du match dans ses 22 mètres, Montpellier a pu souffler grâce à une pénalité obtenue par Fulgence Ouedraogo sur un grattage au sol à deux minutes de la fin.

En gérant parfaitement la pénaltouche et le chrono, ils ont même obtenu une pénalité transformée dans les dernières secondes par Handré Pollard (19-10) qui a donné un peu plus de relief à cette performance XXL.