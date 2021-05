Hand: un groupe remanié pour se montrer face à la Grèce avant les Jeux olympiques

Assurés de disputer l'Euro-2022, les handballeurs français disputent dimanche à Créteil (17h00) leur dernier match de qualification contre la Grèce, avec un groupe rajeuni et remanié, et l'objectif de se montrer avant les Jeux olympiques de Tokyo.

Coincée au coeur d'une intense période de fin de saison en club, entre l'épilogue des championnats nationaux et les quarts de finale de la Ligue des champions, la fenêtre internationale de cette semaine avait pour principal objectif de qualifier l'équipe de France masculine pour le prochain Championnat d'Europe en Hongrie et en Slovaquie (13-30 janvier).

Avec la victoire française mardi à Korydallos contre la Grèce (40-31) et le revers grec jeudi contre la Serbie (27-25), le contrat est rempli avant même le match retour contre la Grèce dimanche.

"À l'issue du premier match en Grèce, nous avons décidé de donner un temps de récupération aux joueurs les plus sollicités, notamment ceux qui évoluent dans les clubs encore en lice dans la Ligue des champions", a souligné le sélectionneur Guillaume Gille, qui en profite pour une large revue d'effectif.

Sur les 17 joueurs qui préparent ce match (16 seront alignés sur la feuille de match), six connaitront leur première sélection: les gardiens Kévin Bonnefoi et Rémi Desbonnet, l'arrière gauche Karl Konan, le pivot Théo Monar, et les demi-centres O'brian Nyateu et Aymeric Minne.

L'ailier droit Valentin Porte profite du repos accordé au capitaine Michaël Guigou pour retrouver le brassard de capitaine qu'il avait déjà porté en juin 2018, lors de matches amicaux en Norvège, dans un contexte similaire (cadres absents, équipe rajeunie).

"C'est évidemment un grand honneur et une grande fierté de porter à nouveau ce brassard de capitaine. Cela signifie que j'ai la confiance du staff et de l'équipe", a souligné Porte, capitaine depuis deux saison à Montpellier.

Il s'agira du dernier match avant l'annonce mi-juin d'un groupe d'une vingtaine de joueurs retenus pour effectuer la préparation olympique, alors que le départ pour le Japon des 17 joueurs (15 dans le village olympique et 2 en dehors) et du staff est prévu le 12 juillet.