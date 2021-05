L1: Depay et les cadres lyonnais attendus au tournant à Monaco

Lyon attend de ses cadres Memphis Depay, Lucas Paqueta et Anthony Lopes qu'ils fassent la différence contre Monaco dimanche (21h00), un match couperet pour décrocher une place sur le podium de Ligue 1 et retrouver la Ligue des champions, objectif N.1 de l'OL.

Battu par Lille dimanche (3-2), pointant à quatre longueurs de l'AS Monaco (3e) et éliminé en quart de finale de la Coupe de France par ces mêmes Monégasques (2-0), Lyon aborde sans filet cette rencontre de la 35e journée de Ligue 1.

Mais le club rhodanien veut y croire à l'image de son président Jean-Michel Aulas, très présent dans la préparation du choc... à condition que ses joueurs majeurs soient enfin à la hauteur, ce qui n'a pas été forcément le cas sur les dernières affiches.

A Monaco, l'entraîneur Rudi Garcia devra néanmoins se passer encore de son défenseur central belge, Jason Denayer, absent contre les Monégasques et les Lillois pour une blessure à un pied (voûte plantaire).

Absence également pour l'avant-centre Islam Slimani qui s'est illustré dimanche contre Lille (1 but) et qui, lui aussi blessé, sera forfait au stade Louis II.

- Depay et Paquetà, le rachat ? -

Auteur de deux doublés contre Angers (3-0) et Nantes (2-1), le Néerlandais Memphis Depay reste évidemment attendu sur les grands matches.

Avec dix-huit buts en Ligue 1 mais seulement sept sur la phase retour (4 passes décisives), le capitaine s'est montré inefficace autant à Marseille (1-1) qu'à domicile face au PSG (2-4), Lille ou Monaco en Coupe de France.

Ses performances interpellent alors qu'il entend rejoindre un grand club européen à la fin de son contrat, le 30 juin.

Réglementairement, il pouvait même s'engager dès le 1er janvier pour l'équipe de son choix. Ce qu'il a peut-être déjà fait.

De son côté, le Brésilien Paqueta, homme en forme de la seconde moitié de saison, a eu le malheur d'être directement impliqué sur le second but lillois dimanche avant d'être remplacé dans la foulée.

Déjà à Marseille, il avait été exclu en seconde période et contre Monaco, le 21 avril, son activité avait été assez neutre.

Cette baisse de régime semble malvenue à ce moment de la saison mais avec cinq buts et trois passes décisives en Ligue 1 sur la phase retour, il a probablement les moyens de se racheter dimanche au stade Louis II.

"Il n'y a pas que les buts marqués qui comptent", plaide l'entraîneur Rudi Garcia.

"Si on parle des défenseurs, c'est plutôt la rigueur défensive et si l'on évoque les attaquants, il y a aussi les passes décisives", souligne-t-il.

Toutefois, d'autres joueurs majeurs paraissent en deçà de leurs capacités comme le gardien Anthony Lopes qui, sans être fautif sur les buts encaissés, peine à être aussi décisif qu'auparavant.

- Ben Yedder et Volland incontournables -

Monaco n'a pas ce type de réflexion actuellement et peut compter, offensivement, sur l'efficacité de Wissam Ben Yedder (18 buts, 7 passes) ou de l'Allemand Kevin Volland (15 buts, 7 passes).

Mais quatre éléments importants feront quand même défaut: Aleksandr Golovin, Gelson Martins (Covid-19), Sofiane Diop (cheville) et Stevan Jovetic (mollet), blessés à Lyon, le second à l'échauffement.

"J'ai évidemment envie de tout donner. Nous avons une grosse confiance actuellement. Nous voulons gagner ce match", annonce Volland, "frais et disponible pour être prêt à combattre".

Derrière et dans l'entrejeu, Djibril Sidibé est revenu à son meilleur niveau tandis que les jeunes Benoît Badiashile, Aurélien Tchouameni et Youssouf Fofana se sont révélés au fil de la saison au point d'être devenus incontournables, comme Maxence Caqueret dernièrement à Lyon.

Et les enjeux du choc de dimanche sont simples: soit l'OL gagne et entretient l'espoir de retrouver l'Europe par la grande porte de la Ligue des champions plutôt que la modeste Ligue Europa, soit Monaco contient le retour des "Gones" et consolide sa place sur le podium de la L1.