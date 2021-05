Chelsea: Thomas Tuchel dézingue la Ligue 1

Chelsea s'est imposé contre Fulham (2-0) samedi lors de la 34e journée de Premier League. En conférence de presse d'après-match, l'entraîneur des Blues, Thomas Tuchel, a fait la comparaison entre le championnat anglais et la Ligue 1 française. Et pour l'Allemand, il n'y a pas photo.

Après leur victoire à Crystal Palace (2-0), samedi, pour la 34e journée, les Citizens pourraient être sacrés dimanche si Manchester United perd dimanche contre Liverpool, alors que Chelsea a consolidé sa 4e place en battant Fulham (2-0). Il ne manque que 2 petits points aux hommes de Pep Guardiola pour remporter leur 7e titre de champion, le 3e en 4 ans, après leur succès assez aisé (2-0) à Crystal Palace. Avec 13 points de retard et 5 matches à jouer, United ne pourra plus les rejoindre s'il perd à Old Trafford contre Liverpool dimanche.

S'il ne s'assure pas le titre ce week-end, City aura une autre chance samedi prochain en recevant un autre demi-finaliste de C1, Chelsea, 4e. Les Blues se sont eux aussi préparés au mieux pour la réception du Real, mercredi, après leur 1-1 à l'aller. Grâce à un doublé de Kaï Havertz, titularisé en pointe, alors que Tom Werner était à droite et Olivier Giroud même pas sur le banc, les Londoniens ont assez facilement pris la mesure de Cottagers qui semblent promis à la relégation en Championship (D2) avec leur 9 points de retard sur Newcastle (17e), alors qu'ils ont un match en plus.

Après cette victoire, l'entraîneur des Blues, Thomas Tuchel, a été interrogé sur les différences entre la Premier League et la Ligue 1. Pour l'ancien coach du Paris Saint-Germain, aucune comparaison n'est possible. "Passer de la Ligue 1 à la Premier League? C'est brutal honnêtement. Très brutal. En France, on jouait le même nombre de matches, deux coupes et il y a aussi 20 équipes en championnat. Mais l'intensité et le défi du championnat sont vraiment très différents ici. C'est un tout autre niveau. C'est assez impitoyable, ça vous fait rester au garde à vous et ça vous fait lever tôt le matin. Il n'y a tout simplement pas le temps de respirer. Il n'y a pas trop de temps pour s'asseoir, être détendu ou confortable. Et c'est une bonne chose, cela aiguise ta mentalité et ton esprit".