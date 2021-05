Thibaut Courtois se confie sur son rêve de jouer au Real Madrid: "Je n'imaginais pas que je pouvais finir ici"

Le gardien belge du Real Madrid Thibaut Courtois était l'invité de l'émission Téléfoot (TF1) ce dimanche.

Thibaut Courtois est revenu sur le bonheur de jouer au Real Madrid dans un entretien diffusé dimanche dans l'émission Téléfoot (TF1). "Parfois quand je conduis vers le stade, je me dis 'Je n'imaginais pas que je pouvais finir ici'. C'est une jolie histoire: quelqu'un qui a grandi dans un petit village en Belgique peut finir au Real Madrid".

Le gardien des Diables Rouges a aussi évoqué ce que cela exige de jouer pour un club comme le Real: "Quand tu signes au Real Madrid, tu sais que la pression va être là. Et c'est ce qui fait la beauté ensuite, quand tu gagnes des trophées". "Le Real Madrid est le plus grand club du monde. Et ça se sent avec la pression des fans. C'est encore une autre dimension dans le monde du foot".

Il a également expliqué son rôle au sein du club, du vestiaire, mais aussi sur la pelouse. "Pour aller loin, tu as besoin d'un grand gardien. Mon rôle, c'est de parler sur le terrain, d'être leader, important dans les moments clés. C'est ce qui me rend heureux".

Pour valider sa grosse saison, une seule chose compte pour Courtois: les titres. "Si je réalise la meilleure saison de ma carrière? Ça dépend de la fin de saison, si on gagne des trophées. Il n'y a que ça qui compte!".