Troisième victoire de suite pour Pedro Acosta en Moto3

(Belga) Pedro Acosta (KTM) a remporté sa troisième victoire de suite en s'adjugeant le Grand Prix d'Espagne de vitesse pure en Moto 3, 4e manche de la saison sur le circuit de Jerez, dimanche.

L'Espagnol, qui fêtera ses 17 ans le 25 mai prochain, devient aussi le premier pilote à monter sur le podium pour ses quatre premières courses. Des débuts tonitruants donc pour Acosta, 2e à Doha en ouverture puis victorieux déjà lors du second Grand Prix disputé au Qatar, et au Portugal ensuite. Pedro Acosta l'a emporté dimanche devant l'Italien Romano Fenati (Husqvarna) et un autre pilote espagnol Jeremy Alcoba (Honda). Il conforte sa place de leader au classement général avec 94 points, pour 44 à l'Italien Niccolo Antonielli (KTM), 8e à Jerez, et 42 pour l'Italien Andra Migno (Honda), 4e dimnache. Le prochain rendez-vous est fixé le 16 mai au circuit Bugatti au Mans pour le Grand Prix de France. (Belga)