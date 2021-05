Tour des Asturies: Nairo Quintana vainqueur final, la 3e et dernière étape pour le Français Latour

(Belga) Nairo Quintana (Arkéa Samsic) a remporté le Tour des Asturies cycliste (2.1) à l'issue de la troisième et dernière étape disputée dimanche entre Cangas del Narcea et l'Alto del Naranco sur 125,3km, et remportée par le Français Pierre Latour (Total Direct Energie).

Le Colombien a pu défendre son maillot de leader s'impose au général devant l'Espagnol Antonio Pedrero (Movistar), son principal rival. Nairo Quintana succède à l''Equatorien Richard Carapaz, vainqueur des deux dernières éditions, en 2018 et 2019. L'année passée, l'épreuve avait été annulée en raison de la pandémie de coronavirus. Pour Pierre Latour, 27 ans, il s'agit de la 5e victoire de sa carrière et la première depuis 2018. (Belga)